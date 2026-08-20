Умер Дмитрий Оганян: что случилось с басистом «Кукрыниксов» и что известно о его смерти
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Бас-гитарист «Кукрыниксов» Дмитрий Оганян найден мёртвым в Петербурге 20 августа 2026 года. Что случилось с музыкантом, что известно о причине смерти, семье и его карьере.
Обложка © vk.ru/ Дмитрий Оганян
20 августа 2026 года стало известно о смерти бывшего бас-гитариста группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна. 45-летнего музыканта нашли в водоёме на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а точная причина смерти пока не установлена. Рассказываем, что случилось с Дмитрием Оганяном, что известно о последних часах его жизни и чем музыкант запомнился поклонникам русского рока.
Что случилось с Дмитрием Оганяном 20 августа 2026 года
Утром 20 августа тело мужчины обнаружили в пруду неподалёку от Мичманской улицы на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Позже стало известно, что погибший — 45-летний Дмитрий Оганян, много лет игравший на бас-гитаре в группе «Кукрыниксы».
У погибшего отсутствовала кисть левой руки. Её обнаружили на берегу, там же находился топор. Сотрудники Поисково-спасательной службы извлекли тело из воды, после чего к работе приступили следователи.
Следственный отдел по Василеостровскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Работу правоохранительных органов и экстренных служб контролирует прокуратура Василеостровского района.
Причина смерти Дмитрия Оганяна: что известно сейчас
Точная причина смерти Дмитрия Оганяна на данный момент официально не названа. Её должны установить специалисты, в том числе по результатам судебно-медицинской экспертизы.
В СМИ появилась предварительная версия, согласно которой музыкант мог самостоятельно нанести себе тяжёлую травму, после чего направиться к водоёму. Около берега также обнаружили снятую обувь. «Фонтанка» сообщала, что правоохранители рассматривают версию о самостоятельном получении травмы. Life.ru ранее писал, что, по предварительным данным, смерть музыканта может не иметь криминального характера.
Однако это именно одна из проверяемых версий, а не установленная причина смерти. Следственные действия продолжаются.
Брат Дмитрия Оганяна заявил, что у музыканта не было суицидальных мыслей
Брат погибшего Тигран Оганян рассказал, что узнал о случившемся 20 августа и направился из Вологды в Санкт-Петербург.
По его словам, в последнее время Дмитрий жил в Петербурге и каких-либо признаков, которые могли бы указывать на намерение свести счёты с жизнью, близкие не замечали.
«Суицидальных мыслей не было. Всё было нормально», — рассказал Тигран Оганян.
Позднее он написал в соцсетях, что семья переживает «огромное горе» и более подробной информации об обстоятельствах смерти пока нет.
Сколько детей осталось у Дмитрия Оганяна
У Дмитрия Оганяна осталось трое детей. Его брат рассказал, что двоим младшим детям музыканта три и пять лет. Ещё один ребёнок, старше, родился в предыдущем браке Оганяна.
Супруга Дмитрия после появления информации о его гибели отказалась от комментариев журналистам.
Кто такой Дмитрий Оганян
Дмитрий Оганян родился 17 октября 1980 года. В музыкальной среде его также знали под прозвищем Вагон.
До «Кукрыниксов» Оганян участвовал в проекте «Огненная муха». Вместе с ним там играли Виктор Бастраков и Илья Леваков. В июне 2001 года все трое вошли в обновлённый состав «Кукрыниксов», переживавших в тот момент серьёзный кризис.
Оганян стал бас-гитаристом и бэк-вокалистом группы и в итоге провёл с ней практически всю дальнейшую историю коллектива — вплоть до завершения деятельности «Кукрыниксов» в 2018 году. Сам музыкант указывал, что был бас-гитаристом команды 19 лет.
Дмитрий Оганян и группа «Кукрыниксы»
«Кукрыниксы» появились в Санкт-Петербурге в 1997 году. Основателем и фронтменом коллектива стал Алексей Горшенёв — младший брат лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенёва.
Дмитрий Оганян пришёл в группу в начале 2000-х и оказался одним из наиболее постоянных участников её состава. Он играл на бас-гитаре, исполнял партии бэк-вокала, а со временем стал писать собственные композиции.
С Оганяном были записаны многие известные пластинки «Кукрыниксов», в том числе «Раскрашенная душа», «Столкновение», «Фаворит Солнца», «Шаман», XXX, «Всадники Света», Myself и последний студийный альбом группы «Артист».
В августе 2018 года «Кукрыниксы» дали последний концерт. После завершения истории коллектива Алексей Горшенёв продолжил выступления уже с проектом «Горшенёв». Дмитрий Оганян впоследствии участвовал и в других музыкальных проектах.
Какие песни написал Дмитрий Оганян
Оганян был не только бас-гитаристом. Несколько композиций «Кукрыниксов» он написал сам.
Одна из наиболее известных — «Феникс» с альбома «Шаман» 2006 года. Дмитрий выступил автором песни и сам её исполнил.
Ещё одна заметная авторская работа — «Наше время», вошедшая в период альбома «Артист». Оганян написал для неё музыку и текст и исполнял композицию как вокалист.
Во время концерта «Кукрыниксов» в Москве Алексей Горшенёв отдельно представлял «Наше время» публике как композицию, которую Дмитрий написал самостоятельно — «от начала до конца».
Где ещё играл Дмитрий Оганян
После «Кукрыниксов» Дмитрий Оганян продолжал заниматься музыкой. Он выступал с петербургской рок-группой «Бригадный Подряд», участвовал в сторонних проектах, работал как композитор и аранжировщик.
Его музыкальная карьера оказалась тесно связана с петербургской рок-сценой: от «Огненной мухи» и почти двух десятилетий с «Кукрыниксами» до последующих проектов после распада группы.
Что известно о расследовании смерти Дмитрия Оганяна
По состоянию на 20 августа следователи продолжают устанавливать последовательность событий, произошедших перед смертью музыканта.
Пока достоверно известно, что тело Дмитрия Оганяна нашли в водоёме на Васильевском острове, а на берегу обнаружили кисть руки и топор. Версия о том, что травма могла быть нанесена самим погибшим, проверяется правоохранителями.
Официальной причины смерти Дмитрия Оганяна пока нет. Информация об убийстве также официально не подтверждена. Ответ на вопрос о том, что именно произошло с бас-гитаристом «Кукрыниксов», должен дать дальнейший ход проверки и результаты экспертиз.
Материал будет обновляться по мере появления официальной информации о причинах и обстоятельствах смерти Дмитрия Оганяна. Life.ru соболезнует близким погибшего музыканта.