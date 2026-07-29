Основатель рок-группы The Frames Глен Хансард погиб в аварии на мотоцикле

Ирландский музыкант и актёр Глен Хансард погиб в возрасте 56 лет. Трагическую новость подтвердили на официальном сайте артиста.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Глена Хансарда рано утром сегодня. Мы до сих пор не можем оправиться от шока, поэтому убедительно просим уважать частную жизнь семьи, коллег и друзей Глена в это трудное время», — говорится в сообщении.

Как пишет радиостанция Newstalk, трагедия произошла ранним утром в городе Лукан неподалёку от Дублина. Лидер группы The Frames разбился, не справившись с управлением мотоциклом.

Творческий путь Хансарда начался в 13 лет с выступлений на улицах. В 1990 году он основал коллектив The Frames, записи которого до сих пор крайне популярны на родине. Год спустя к нему пришла актёрская известность благодаря крупной роли в отмеченной премией BAFTA картине Алана Паркера «Группа «Коммитментс».

Позже музыкант вёл телешоу Other Voices, а вместе с Маркетой Иргловой выпустил первый сольный альбом. Мировой триумф случился в 2007 году после выхода мелодрамы «Однажды», где он сыграл главную роль. Композиция Falling Slowly из этой ленты получила премию «Оскар». Создатели «Симпсонов» также пригласили его озвучить уличного музыканта в одном из эпизодов. Помимо этого, артист плотно сотрудничал с благотворительной организацией Oxfam и записал четыре диска в составе проекта The Swell Season.

Ранее сообщалось, что французский электронный музыкант Kavinsky скончался в Париже на 51-м году жизни. Тело 50-летнего Венсана Белорже было обнаружено в его доме в XVIII округе столицы. По предварительным данным, причиной смерти мог послужить инсульт. Незадолго до трагедии артист жаловался на сильные головные боли и рассказывал о проблемах со здоровьем. В настоящее время расследованием обстоятельств занимается парижская прокуратура.