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20 августа, 16:08

Матерился и повредил палец: Появилось видео с последнего концерта басиста Оганяна, который мог отсечь себе руку

В Сети появилось видео с последнего концерта Оганяна, где он жаловался на палец

Обложка © VK / Кукрыниксы

Обложка © VK / Кукрыниксы

В Сети появилось видео с февральского концерта музыканта Дмитрия Оганяна, тело которого нашли сегодня с отрубленной кистью. На кадрах, опубликованных «Mash на Мойке», экс-басист «Кукрыниксов», матерится и жалуется на повреждённый палец.

Дмитрий Оганян на концерте жалуется на повреждённый палец. Видео © «Mash на Мойке»

По данным телеграм-канала, на том выступлении гитарист постоянно отдёргивал руку и вытирал кисть о футболку. Серьёзная экзема на пальцах могла начаться у него из-за постоянного контакта с никелем.

Каждое прикосновение к струнам заново травмирует кожу, поэтому вылечить заболевание, не отказавшись полностью от игры на инструменте, крайне сложно. По словам хирурга Романа Фишкина, в запущенных случаях инфицирование глубоких трещин может обернуться остеомиелитом или гангреной, а порой и вовсе привести к ампутации пальцев.

Музыкант группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко сообщил, что последние три года бас-гитарист Оганян мучился от глубоких трещин на пальцах. Кожа лопалась до крови, из-за чего ему приходилось играть в специальных напальчниках и постоянно использовать мази. Временами он вовсе не мог выходить на сцену.

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Напомним, 20 августа в Санкт-Петербурге было обнаружено тело 45-летнего Дмитрия Оганяна, бывшего бас-гитариста групп «Кукрыниксы» и «Бригадный подряд». Трагедия произошла в пруду у пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове: у погибшего отсутствовала кисть левой руки, а рядом на берегу нашли топор и его обувь. Предварительно, музыкант сам нанёс себе травму топором, после чего зашёл в воду.

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Никита Никонов
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