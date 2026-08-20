Супруга экс-басиста «Кукрыниксов» Оганяна потеряла троих близких людей за лето

Семья басиста «Кукрыниксов» Дмитрия Оганяна переживает серию тяжёлых потерь. Летом у его супруги Анны Оганян один за другим умерли близкие люди, а 20 августа стало известно о гибели самого музыканта.

Как рассказал брат музыканта, у Дмитрия не было суицидальных мыслей. Во время последнего общения он не заметил ничего необычного в поведении родственника. Сейчас брат Оганяна направляется в Петербург, чтобы помочь семье музыканта.

Дмитрий Оганян был бас-гитаристом и бэк-вокалистом группы «Кукрыниксы». В коллектив он пришёл в начале 2000-х и участвовал в его деятельности до распада группы. У музыканта остались трое несовершеннолетних детей, пишет телеграм-канал Baza.

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге было найдено тело мужчины с отрубленной кистью. Вскоре личность погибшего установили — им оказался известный музыкант Дмитрий Оганян. Он был участником группы «Кукрыниксы» с 2001 до 2018 года, когда коллектив распался. После этого музыкант выступал в «Бригадном Подряде».