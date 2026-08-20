«Прощай, Вагон»: Группа брата Горшка выразила соболезнования в связи со смертью Дмитрия Оганяна

Брат бывшего бас-гитариста рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна подтвердил его смерть. Об этом он написал в социальных сетях.

«Случилось огромное горе. Мой брат Дмитрий умер», — сказал родственник, отметив, что не обладает более подробной информацией.

Тем временем соболезнования выразили в группе «Горшенёв» младшего брата экс-лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенёва. В посте Дмитрий называется жизнерадостным, весёлым человеком и талантливым музыкантом.

«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким. Прощай, Вагон...», — говорится в сообщении.

Напомним, в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины с отрубленной кистью. Им оказался известный российский рок-музыкант Дмитрий Оганян. На протяжении 17 лет он играл в «Кукрыниксах», пока в 2018 году коллектив не распался. Далее музыкант выступал в «Бригадном Подряде». Известно, что у артиста были проблемы с руками, из-за которых он больше не смог заниматься музыкой. Из-за этого, как предполагается, у Дмитрия развились психические проблемы.