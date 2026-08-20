Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:20

У найденного с отрубленной кистью гитариста «Кукрыниксов» были проблемы с руками

Обложка © VK / Анна Оганян

Обложка © VK / Анна Оганян

Погибший бас-гитарист группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян в последнее время были проблемы с руками. Об этом сообщает SHOT.

Место, где гитарист Оганян, предположительно, отрубил себе кисть топором. Фото © SHOT

Место, где гитарист Оганян, предположительно, отрубил себе кисть топором. Фото © SHOT

Одно из последних выступлений Оганяна состоялось 22 февраля в петербургском клубе «Ласточка». Коллеги мужчины рассказали журналистам, что артист жаловался на боль в подушечках пальцев левой руки, которыми он прижимал струны.

По предварительным данным, у музыканта также были психические проблемы из-за отсутствия возможности играть на гитаре.

Бас-гитарист «Кукрыниксов» Оганян мог сам отрубить себе руку топором
Бас-гитарист «Кукрыниксов» Оганян мог сам отрубить себе руку топором

Напомним, ранее в Петербурге было найдено тело мужчины с отрубленной кистью. Вскоре личность погибшего установили — им оказался известный музыкант Дмитрий Оганян. Он был участником группы «Кукрыниксы» с 2001 до 2018 года, когда коллектив распался. После этого музыкант выступал в «Бригадном Подряде».

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar