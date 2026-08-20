У найденного с отрубленной кистью гитариста «Кукрыниксов» были проблемы с руками

Погибший бас-гитарист группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян в последнее время были проблемы с руками. Об этом сообщает SHOT.

Место, где гитарист Оганян, предположительно, отрубил себе кисть топором. Фото © SHOT

Одно из последних выступлений Оганяна состоялось 22 февраля в петербургском клубе «Ласточка». Коллеги мужчины рассказали журналистам, что артист жаловался на боль в подушечках пальцев левой руки, которыми он прижимал струны.

По предварительным данным, у музыканта также были психические проблемы из-за отсутствия возможности играть на гитаре.

Напомним, ранее в Петербурге было найдено тело мужчины с отрубленной кистью. Вскоре личность погибшего установили — им оказался известный музыкант Дмитрий Оганян. Он был участником группы «Кукрыниксы» с 2001 до 2018 года, когда коллектив распался. После этого музыкант выступал в «Бригадном Подряде».