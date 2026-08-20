Бас-гитарист «Кукрыниксов» Оганян мог сам отрубить себе руку топором

Бас-гитарист группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян мог сам отрубить себе левую руку топором, после чего зашёл в воду. Сейчас правоохранители проверяют такую версию. Предварительно, смерть музыканта не имеет криминальных причин.

Тело рокера с отрубленной кистью нашли на Васильевском острове, оно несколько часов пролежало в воде. Погибший был в нижнем белье, а рядом лежал топор, пишет SHOT.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге обнаружили тело мужчины без кисти. Позже выяснилась личность погибшего — им оказался известный музыкант Дмитрий Оганян. Он пришёл в «Кукрыниксы» в 2001 году и выступал в группе до её распада в 2018-м. Затем Оганян стал участником коллектива «Бригадный Подряд», где носил псевдоним «Вагон».

«Кукрыниксы» — российская рок-группа из Санкт-Петербурга, основанная в 1997 году Алексеем Горшенёвым (младшим братом Михаила Горшенёва из «Короля и Шута»). Коллектив начинал с панк-рока, но со временем эволюционировал в сторону более мрачного и мелодичного звучания с элементами постпанка и готик-рока, а в позднем творчестве — к философской лирике и синтезу рока с электроникой. Название группы отсылает к знаменитому советскому творческому трио карикатуристов, а в дискографии команды такие знаковые альбомы, как «Столкновение», «Фаворит Солнца», «Шаман» и «Всадники света». Группа просуществовала до 2018 года, после чего Алексей Горшенёв сосредоточился на сольном проекте «Горшенёв», продолжив развивать темы жизни, смерти и человеческих страстей.