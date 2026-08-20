Найденный с отрубленной рукой в Петербурге мужчина оказался гитаристом «Кукрыниксов»

Согласно информации из открытых источников, Оганян пришёл в «Кукрыниксы» в 2001 году и выступал в группе до её распада в 2018 году. Затем он стал участником коллектива «Бригадный Подряд», где носил псевдоним «Вагон». Оганян записывал партии для других музыкантов, также он автор песен «Феникс» и «Наше время».