Найденный с отрубленной рукой в Петербурге мужчина оказался гитаристом «Кукрыниксов»
Тело бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна с отрубленной рукой нашли в Петербурге
Обложка © VK / Кукрыниксы
Мужчина, которого нашли погибшим с отрубленной кистью в Санкт-Петербурге, оказался участник группы «Кукрыниксы» Дмитрий Оганян. Об этом сообщает SHOT.
Сейчас выясняются все обстоятельства гибели музыканта. Оганян играл на бас-гитаре в «Кукрыниксах», группу основал Алексей Горшенёв — младший брат лидера «Короля и Шута» Михаила Горшенёва.
Согласно информации из открытых источников, Оганян пришёл в «Кукрыниксы» в 2001 году и выступал в группе до её распада в 2018 году. Затем он стал участником коллектива «Бригадный Подряд», где носил псевдоним «Вагон». Оганян записывал партии для других музыкантов, также он автор песен «Феникс» и «Наше время».
Напомним, ранее сообщалось, что тело мужчины с отрубленной рукой обнаружили у берега в Петербурге. Рядом нашли топор.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.