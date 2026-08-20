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20 августа, 08:59

Тело мужчины с отрубленной рукой обнаружили у берега в Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тело мужчины с отсечённой рукой обнаружили в нескольких метрах от Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, рядом с погибшим на берегу нашли топор и отрубленную руку.

Мужчине на вид около 40 лет. На момент обнаружения он был одет только в футболку и нижнее бельё.

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Обстоятельства произошедшего пока не уточняются. На месте работают правоохранители, которым предстоит установить личность погибшего и причины его смерти.

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Никита Никонов
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