Тело мужчины с отрубленной рукой обнаружили у берега в Петербурге
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Тело мужчины с отсечённой рукой обнаружили в нескольких метрах от Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, рядом с погибшим на берегу нашли топор и отрубленную руку.
Мужчине на вид около 40 лет. На момент обнаружения он был одет только в футболку и нижнее бельё.
Обстоятельства произошедшего пока не уточняются. На месте работают правоохранители, которым предстоит установить личность погибшего и причины его смерти.
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