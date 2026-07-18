Год прятались в бегах: В Челябинске поймали убийц, расчленивших человека в Ленобласти

Спустя год полиция задержала двух мужчин, которые подозреваются в убийстве 33-летнего уроженца Омской области, сообщает региональный СК. Чтобы скрыть следы преступления злоумышленники расчленили тело, расфасовали останки по пяти пакетам и выбросили в канаву вблизи карьера Мяглово в Ленобласти. Только в мае этого года страшные улики были найдены.

Задержание подозреваемых за убийство в Ленобласти. Видео © Telegram / СК по Ленобласти

Подозреваемых удалось поймать на территории Челябинской области. Около года мужчины скрывались от следствия. Возраст задержанных — 40 лет и 53 года. Как установили стражи порядка, в июле прошлого года обвиняемые проживали в квартире по Пражской улице в городе Кудрово Всеволожского района, где и совершили убийство, а позже спрятали расчленённое тело в лесу.

«На почве личных неприязненных отношений к потерпевшему они нанесли последнему множественные удары в область жизненно важных органов. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в тексте СК.

Оба задержанных взяты под арест. Полиция устанавливает причины и обстоятельства жестокой расправы.

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