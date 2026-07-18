Москвич убил и расчленил 81-летнего отца, а останки сжёг в лесополосе
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В Москве 34-летний мужчина убил собственного 81-летнего отца, расчленил тело в ванной и вынес останки. Следствие полагает, что он сжёг их в лесополосе.
Пожилой мужчина пришёл в квартиру на улице Палеха к своему сыну Николаю. По версии следствия, визит закончился убийством, после чего фигурант разложил останки по сумкам и вывез их в сторону Владимирской области.
О пропаже заявила супруга погибшего. Когда правоохранители прибыли в квартиру к Николаю, ванная комната выглядела чистой, однако криминалисты с помощью специальных технических средств обнаружили скрытые следы крови.
Позже подозреваемого задержали во Владимирской области, пишет Baza. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Расследование продолжается.
Ранее Life.ru рассказывал, как в московской квартире 55-летний мужчина ножом и ножницами расчленил тело убитой им сестры, пытался упаковать фрагменты, но вынести пакет не успел. Подозреваемого задержали благодаря бдительности начальника жертвы, возбуждено уголовное дело.
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