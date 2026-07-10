Расчленена и выброшена: Спустя год удалось опознать женщину, чьё тело без головы нашли в океане

Японская полиция поставила точку в деле об обнаружении загадочных останков в порту Иокогамы. Напомним, что инцидент произошёл 1 ноября 2025 года, когда в гавани префектуры Канагава было найдено туловище женщины без головы. На тот момент следователи не могли установить даже возраст погибшей, предполагая лишь, что ей могло быть от 20 до 50 лет.

Спустя несколько месяцев упорной работы криминалистов удалось провести успешную ДНК-экспертизу. Погибшей оказалась 45-летняя гражданка Китая Юй Сяо Фан. Опознать женщину удалось после того, как кто-то из её родственников подал заявление о пропаже человека, пишет Japan Today.

На данный момент полиция официально квалифицирует произошедшее как жестокое убийство. Тот факт, что тело было расчленено, не оставляет сомнений в криминальном характере смерти. Однако обстоятельства гибели Юй Сяо Фан по-прежнему остаются загадкой: у следствия пока нет данных о том, что именно произошло перед тем, как останки оказались в океане. Поиски преступника продолжаются.

До этого в Японии смотритель зоопарка признался в убийстве жены и сожжении её тела в крематории для животных. По данным издания, поиски 31-летней Юи Судзуки из города Асахикава начались после обращения её родственников в полицию. Они сообщили, что не могли связаться с женщиной с 31 марта.