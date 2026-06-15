В ЮАР зверски расправились с семьёй ботаников и бросили их останки крокодилам

В Южно-Африканской Республике члены ИГИЛ* жестоко убили супругов из Великобритании, а потом сбросили их останки в реку, где ими полакомились крокодилы. Об этой истории рассказало издание The Times of India.

Речь идёт о 74-летнем Роде Сандерсе и его 63-летней супруге Рэйчел — знаменитых экспертах по редкостным растениям, которые управляли фирмой Silverhill Seeds. Они пропали без вести в феврале 2018 года во время поездки за уникальными цветами в провинцию Квазулу-Натал. Пара остановилась с палатками в удалённой лесной местности Нгойе, где их выследил 44-летний Сайефундин Дель Веккьо; в своей переписке с подельниками он назвал путешественников «лёгкой добычей».

Дель Веккьо вместе с сообщниками похитил ботаников и подверг их пыткам, чтобы выудить реквизиты банковских карт. У Рэйчел эксперты позднее насчитали множество рубленых ран от мачете, колотые повреждения и серьёзные тупые травмы черепа, а Род скончался от обширной черепно-мозговой травмы.

Злодеи упаковали останки в спальные мешки, доставили их к мосту через реку Тугела и скинули в воду, рассчитывая отдать на съедение крокодилам. Степень разложения и повреждения челюстями рептилий оказалась столь велика, что опознать погибших получилось лишь благодаря тестам ДНК и записям зубных врачей.

Раскрыть преступление помогли операции по пластиковым картам убитой: злоумышленники потратили почти 37 тысяч фунтов стерлингов (это около 4,4 миллиона рублей) на криптовалюту и товары в магазинах. Один из работников торговой точки обратил внимание на подозрительного покупателя, и после этого полиция вышла на след банды.

При проведении обысков у задержанных нашли символику запрещённой группировки, экстремистские материалы, телефоны, похищенные у жертв ювелирные изделия, портативные компьютеры, походное оснащение и угнанный вездеход Toyota Land Cruiser. В переписке преступники называли убитых «куффар» (в переводе — неверные) и обсуждали способы замести концы, чтобы тела остались необнаруженными навсегда.

Все фигуранты дела заключены под стражу, дата провозглашения приговора назначена на 19 июня, и по нормам южноафриканского права каждому из виновных грозит пожизненное лишение свободы.

До этого пожилую супружескую чету, путешествующую по Южно-Африканской Республике, лишили жизни и сбросили в реку, чтобы скормить крокодилам. Эрнст (71 год) и Дина (73 года) Марайс не возвратились в лагерь после вылазки в сафари-парк. Их грузовичок Ford Ranger так и не появился на турбазе. Сотрудники организовали поиски. 22 мая в окрестностях Пафури, к северу от заповедника Крюгера, обнаружили тела обоих туристов.

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