Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 17:14

Сафари со смертельным исходом: Браконьеры зарезали и бросили крокодилам туристов в нацпарке Крюгер

В ЮАР пожилых супругов зарезали и бросили на съедение крокодилам в нацпарке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak

Пожилых супругов, путешествовавших по Южной Африке, зверски убили и бросили в реку на съедение крокодилам. Об этом 25 мая сообщило издание The Sun.

71-летний Эрнст и 73-летняя Дина Марайс приехали в ЮАР. В один из дней пара уехала в сафари-парк на собственном пикапе Ford Ranger, но в лагерь так и не вернулась. Сотрудники турбазы забили тревогу и начали поиски. Тела обоих туристов нашли 22 мая в районе Пафури на севере национального парка Крюгер.

«Оба получили ножевые ранения в результате явно очень жестокого нападения и были брошены в реку, предположительно, на растерзание крокодилам», — сообщил источник в нацпарке.

Следствие полагает, что пожилая пара могла случайно наткнуться на браконьеров. Те, не желая оставлять свидетелей, расправились с пенсионерами. Также рассматривается версия об ограблении и угоне автомобиля — машину супругов так и не нашли. Полиция проводит масштабные оперативно-разыскные мероприятия.

Нуждается в принудительном лечении: Суд огласил вердикт матери, забившей собственного сына молотком
Нуждается в принудительном лечении: Суд огласил вердикт матери, забившей собственного сына молотком

Ранее в посёлке Ханино Суворовского района Тульской области нашли убитую женщину. Также обнаружены две её покалеченные внучки и ещё одна родственница. Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • юар
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar