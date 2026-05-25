Сафари со смертельным исходом: Браконьеры зарезали и бросили крокодилам туристов в нацпарке Крюгер
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak
Пожилых супругов, путешествовавших по Южной Африке, зверски убили и бросили в реку на съедение крокодилам. Об этом 25 мая сообщило издание The Sun.
71-летний Эрнст и 73-летняя Дина Марайс приехали в ЮАР. В один из дней пара уехала в сафари-парк на собственном пикапе Ford Ranger, но в лагерь так и не вернулась. Сотрудники турбазы забили тревогу и начали поиски. Тела обоих туристов нашли 22 мая в районе Пафури на севере национального парка Крюгер.
«Оба получили ножевые ранения в результате явно очень жестокого нападения и были брошены в реку, предположительно, на растерзание крокодилам», — сообщил источник в нацпарке.
Следствие полагает, что пожилая пара могла случайно наткнуться на браконьеров. Те, не желая оставлять свидетелей, расправились с пенсионерами. Также рассматривается версия об ограблении и угоне автомобиля — машину супругов так и не нашли. Полиция проводит масштабные оперативно-разыскные мероприятия.
