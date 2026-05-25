Тело убитой женщины и её покалеченных маленьких внучек нашли в Тульской области

В посёлке Ханино Суворовского района Тульской области нашли убитую женщину, двух её покалеченных внучек и родственницу. Возбуждено уголовное дело , сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, в одном из домов было обнаружено тело 54-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. Одновременно в больницу доставили двух девочек восьми и 11 лет, а также их родственницу. Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. У них зафиксированы различные телесные повреждения. Следователи рассматривают произошедшее как убийство и покушение на убийство двух несовершеннолетних и взрослой женщины.

«В настоящее время к следователю для проверки на причастность к совершению преступлений и проведения необходимых следственных действий доставлены двое лиц», — уточнили в пресс-службе СУ СК по Тульской области.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и возможные мотивы преступления.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и возможные мотивы преступления.