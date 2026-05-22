Родные убитых на Кубани аниматоров требуют пожизненного срока обвиняемым

В Краснодарском краевом суде в ходе прений по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мастыко родные жертв обратились к присяжным с просьбой не проявлять снисхождения к подсудимым, передаёт ТАСС из зала суда.

Мать убитой Мастыко и вдова Чубко заявили, что считают справедливым приговор в виде пожизненного заключения без права на снисхождение. По версии следствия, трое мужчин напали на аниматоров, ограбили их, убили и сожгли автомобиль. Подсудимые обвиняются в совершении преступления в составе организованной группы.

В апреле 2023 года в Краснодарском крае было совершено жестокое убийство двух аниматоров — Кирилла Чубко (37 лет) и Татьяны Мостыко (19 лет). Возвращаясь с мероприятия, молодые люди были вынуждены остановиться из-за прокола колеса. К ним подъехали трое мужчин, которые под видом помощи внезапно напали на пару, нанесли им смертельные ножевые ранения, после чего скрылись на своём автомобиле.

Преступники похитили с банковских карт жертв около 200 тысяч рублей, подожгли автомобиль аниматоров, а тела жертв спрятали: Татьяну закопали, а Кирилла оставили в другом месте. Недавно следствие раскрыло новые детали преступления. По данным правоохранителей, причиной нападения стали крупные долги около 20 миллионов рублей.