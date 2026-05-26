Смотритель зоопарка в Японии убил жену и сжёг тело в крематории для животных

В Японии смотритель зоопарка признался в убийстве жены и сожжении её тела в крематории для животных. Об этом пишет Japan Today.

По данным издания, поиски 31-летней Юи Судзуки из города Асахикава начались после обращения её родственников в полицию. Они сообщили, что не могли связаться с женщиной с 31 марта.

Муж пропавшей, 33-летний Тацуя Судзуки, сначала не смог объяснить, куда исчезла супруга. Он также называл «странные причины», по которым якобы не мог выйти с ней на связь.

Позднее мужчина признался, что расправился с женой в результате бытовой ссоры. По его словам, Юи постоянно чего-то требовала от него, и он больше не выдержал. После убийства Тацуя отвёз останки в зоопарк и сжёг их в печи для животных. Сотрудники полиции нашли в крематории кости женщины.

