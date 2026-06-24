Начальник помог раскрыть убийство москвички, которую расчленил брат

Руководитель женщины, который забил тревогу после того, как она не вышла на работу, помог полицейским оперативно прибыть к месту трагедии. Сотрудники прибыли в квартиру и обнаружили там брата погибшей. Он пытался складывать в сумку отрубленные конечности родственницы. Тело, по версии следствия, было расчленено с использованием ножа и ножниц.

Напомним, сегодня в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сестры и расчленении её тела. В квартире на улице Знаменской были обнаружены пакеты с телом женщины с отчленёнными конечностями, после чего установили личность подозреваемого — им оказался брат погибшей 1970 года рождения. По версии следствия, в ходе ссоры он нанёс сестре ножевые ранения, затем расчленил тело и расфасовал его по пакетам. Его уже доставили на допрос, возбуждено уголовное дело.