Начальник помог раскрыть убийство москвички, которую расчленил брат
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Убившего сестру москвича удалось задержать благодаря бдительности начальника жертвы. Об этом сообщает SHOT.
Руководитель женщины, который забил тревогу после того, как она не вышла на работу, помог полицейским оперативно прибыть к месту трагедии. Сотрудники прибыли в квартиру и обнаружили там брата погибшей. Он пытался складывать в сумку отрубленные конечности родственницы. Тело, по версии следствия, было расчленено с использованием ножа и ножниц.
Следствие рассматривает бытовую ссору как возможную причину произошедшего. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Расследование ведёт столичный Следственный комитет, ход проверки контролирует прокуратура.
Напомним, сегодня в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей сестры и расчленении её тела. В квартире на улице Знаменской были обнаружены пакеты с телом женщины с отчленёнными конечностями, после чего установили личность подозреваемого — им оказался брат погибшей 1970 года рождения. По версии следствия, в ходе ссоры он нанёс сестре ножевые ранения, затем расчленил тело и расфасовал его по пакетам. Его уже доставили на допрос, возбуждено уголовное дело.
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