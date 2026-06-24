Брат расчленил сестру в Москве и расфасовал тело по пакетам

В Москве задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сестры. Он даже успел расчленить её тело и расфасовать по пакетам. Подробности жуткого преступления публикует столичный ГСУ СК и прокуратура.

«24 июня 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Знаменской в городе Москве были обнаружены пакеты, в которых находилось тело женщины с отчленёнными конечностями. В ходе проверочных мероприятий установлена личность злоумышленника. Им оказался брат потерпевшей 1970 года рождения», — говорится в сообщении следствия.

Мужчина признался, что поссорился с родственницей и нанёс ей ножевые ранения, после чего расчленил тело. Сейчас подозреваемый доставлен на допрос. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

А весной в Пушкине было найдено тело 17-летнего юноши, которого, предположительно, зарезал его сверстник на почве ревности. Задержанный юноша признался, что после преступления закопал части тела сверстника.