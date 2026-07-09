Суд арестовал мать из Ачинска, которая назло мужу убила пятилетнюю дочь

Суд арестовал мать, которая убила пятилетнюю дочь в Ачинске Красноярского края. Женщина проведёт за решёткой как минимум два месяца. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Женщина вместе с пятилетней дочерью пропала в Ачинске 27 июня. Позже девочку нашли мёртвой. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мать ребёнка нашли спустя более недели в Новосибирске. Она призналась, что задушила дочь из личной неприязни к мужу: вывела малышку из дома под предлогом похода в магазин, завела в безлюдное место у железнодорожных путей и задушила. Известно, что женщина наблюдалась у психиатров.