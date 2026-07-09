Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 08:19

Суд арестовал мать из Ачинска, которая назло мужу убила пятилетнюю дочь

Обложка © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Обложка © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Суд арестовал мать, которая убила пятилетнюю дочь в Ачинске Красноярского края. Женщина проведёт за решёткой как минимум два месяца. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по региону.

Задержанная мать из Ачинска убила пятилетнюю дочь из-за неприязни к мужу
Задержанная мать из Ачинска убила пятилетнюю дочь из-за неприязни к мужу

Женщина вместе с пятилетней дочерью пропала в Ачинске 27 июня. Позже девочку нашли мёртвой. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мать ребёнка нашли спустя более недели в Новосибирске. Она призналась, что задушила дочь из личной неприязни к мужу: вывела малышку из дома под предлогом похода в магазин, завела в безлюдное место у железнодорожных путей и задушила. Известно, что женщина наблюдалась у психиатров.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar