Задержанная мать из Ачинска убила пятилетнюю дочь из-за неприязни к мужу
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Мать 5-летней девочки, убитой в Ачинске, задушила дочь из личной неприязни к мужу, сообщил Следственный комитет. Женщина вывела ребёнка из дома под предлогом похода в магазин, завела в безлюдное место у железнодорожных путей и задушила.
«В ходе допроса фигурантка пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу», — говорится в сообщении СК.
После убийства женщина оставила тело дочери в растительности на насыпи и уехала автостопом в Новосибирск, где её задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Также будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Женщина вместе с пятилетней дочерью пропала в Ачинске 27 июня. О розыске сообщил отец ребёнка. Позже девочку нашли погибшей на железнодорожной насыпи. В настоящий момент устанавливаются точные причины гибели ребёнка. Следственными органами уже инициировано уголовное производство по факту убийства. Мать погибшей девочки ранее состояла на учёте у врачей-психиатров. Тело ребёнка было обнаружено в Новосибирске спустя более недели после её исчезновения. Впоследствии женщина дала признательные показания в содеянном.
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