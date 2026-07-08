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8 июля, 17:38

Задержанная мать из Ачинска убила пятилетнюю дочь из-за неприязни к мужу

Обложка © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Обложка © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Мать 5-летней девочки, убитой в Ачинске, задушила дочь из личной неприязни к мужу, сообщил Следственный комитет. Женщина вывела ребёнка из дома под предлогом похода в магазин, завела в безлюдное место у железнодорожных путей и задушила.

«В ходе допроса фигурантка пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу», — говорится в сообщении СК.

После убийства женщина оставила тело дочери в растительности на насыпи и уехала автостопом в Новосибирск, где её задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Также будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Мать мёртвой пятилетней девочки из Ачинска нашли по камерам ТЦ в Новосибирске
Мать мёртвой пятилетней девочки из Ачинска нашли по камерам ТЦ в Новосибирске

Женщина вместе с пятилетней дочерью пропала в Ачинске 27 июня. О розыске сообщил отец ребёнка. Позже девочку нашли погибшей на железнодорожной насыпи. В настоящий момент устанавливаются точные причины гибели ребёнка. Следственными органами уже инициировано уголовное производство по факту убийства. Мать погибшей девочки ранее состояла на учёте у врачей-психиатров. Тело ребёнка было обнаружено в Новосибирске спустя более недели после её исчезновения. Впоследствии женщина дала признательные показания в содеянном.

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Александра Мышляева
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