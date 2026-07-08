Задержанная мать из Ачинска убила пятилетнюю дочь из-за неприязни к мужу

Мать 5-летней девочки, убитой в Ачинске, задушила дочь из личной неприязни к мужу, сообщил Следственный комитет. Женщина вывела ребёнка из дома под предлогом похода в магазин, завела в безлюдное место у железнодорожных путей и задушила.

«В ходе допроса фигурантка пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу», — говорится в сообщении СК.

После убийства женщина оставила тело дочери в растительности на насыпи и уехала автостопом в Новосибирск, где её задержали. В ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Также будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.