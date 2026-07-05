Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 14:02

СК: Причина смерти пропавшей в Ачинске девочки станет известна через месяц

Судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти пятилетней девочки из Ачинска, будет готова в течение месяца. Об этом сообщили в управлении СК России по Красноярскому краю.

Видео © Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Ребёнок вместе с 32-летней матерью пропал в Ачинске 27 июня. С заявлением о пропаже в полицию обратился супруг женщины. В краевом управлении МВД уточняли, что поиски начались после того, как мать с ребёнком перестали выходить на связь.

4 июля следственные органы возбудили уголовное дело. В итоге девочку обнаружили погибшей на железнодорожной насыпи в черте города. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти ребёнка.

Под Волгоградом нашли тело девушки, которая недавно похоронила жениха
Под Волгоградом нашли тело девушки, которая недавно похоронила жениха

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Николь Вербер
Подписаться на LIFE
Комментарий
0
avatar