СК: Причина смерти пропавшей в Ачинске девочки станет известна через месяц

Судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить точную причину смерти пятилетней девочки из Ачинска, будет готова в течение месяца. Об этом сообщили в управлении СК России по Красноярскому краю.

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Ребёнок вместе с 32-летней матерью пропал в Ачинске 27 июня. С заявлением о пропаже в полицию обратился супруг женщины. В краевом управлении МВД уточняли, что поиски начались после того, как мать с ребёнком перестали выходить на связь.

4 июля следственные органы возбудили уголовное дело. В итоге девочку обнаружили погибшей на железнодорожной насыпи в черте города. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти ребёнка.