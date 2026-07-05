В Ачинске нашли мёртвой пятилетнюю девочку, пропавшую вместе с матерью

В Красноярском крае завершились поиски пятилетней девочки, исчезнувшей вместе с матерью в конце июня. Тело ребёнка обнаружили в Ачинске. О страшной находке сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Тело девочки без признаков жизни нашли на железнодорожной насыпи возле улицы 5 Июля в Ачинске. Сейчас на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

Для выяснения точной причины смерти ребёнка назначена судебно-медицинская экспертиза. Известно, что пятилетняя девочка пропала 27 июня вместе со своей матерью. Их поиски продолжались больше недели.

Ранее в Туве расширили район поисков двух девочек, пропавших 1 июля. Новым местом проведения операции стало село Ийи-Тал, расположенное ниже по течению Енисея. Такое решение приняли после того, как первоначальные поиски у берега реки в Кызыле не принесли результата.