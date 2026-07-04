Под Волгоградом нашли тело девушки, которая недавно похоронила жениха

В одном из сёл Еланского района Волгоградской области обнаружена мёртвой 19-летняя девушка. Об этом сообщили местные жители и подтвердили в правоохранительных органах, пишет v1.ru.

Трагедия произошла в ночь на 2 июля в селе Дубовое, где проживает менее тысячи человек. В местных телеграм-каналах писали, что незадолго до случившегося умер её молодой человек, с которым она планировала свадьбу. Как рассказали местные жители журналистам, молодой человек вернулся из армии в декабре прошлого года, спустя время он умер в Саратовской области.

По их словам, девушка тяжело переживала произошедшее. Глава Дубовского сельского поселения Алексей Телятников подтвердил факт трагедии, отметив, что признаков насильственной смерти не выявлено. В правоохранительных органах также подтвердили эту информацию.

Ранее в Москве-реке было обнаружено тело девушки, которая числилась пропавшей два дня. Тревожный сигнал поступил вечером 3 июля. Капитан проходящего судна заметил в воде тело человека ниже Новоспасского моста. Спасатели извлекли тело из воды и доставили его к левому берегу.