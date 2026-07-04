В Москве-реке нашли тело девушки, пропавшей два дня назад

На юге Москвы в реке обнаружили тело человека. Об этом рассказал источник 360.ru.

Тревожный звонок в экстренные службы поступил вечером 3 июля. Капитан судна увидел ниже Новоспасского моста плывущего по течению мертвеца спиной вверх.

Спасатели подтянули погибшего к левому берегу. Почти одновременно к этому же участку берега подъехали сотрудники полиции и бригада врачей. Правоохранители сразу приступили к осмотру места происшествия.

В воде оказалась девушка. По обращению её родителей полицейские изучили записи камер и установили, что в реку она попала ещё несколько дней назад, 1 июля.