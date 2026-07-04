На теле убитой девочки из Ленобласти нашли 30 колотых ран и следы удушья

В Ленинградской области расследуют убийство 12-летней девочки на территории СНТ «Захожье». Эксперты зафиксировали на теле ребёнка более 30 повреждений. Об этом сообщил РЕН-ТВ.

«По предварительным данным, преступник задушил ребёнка руками или верёвкой. Также на теле нашли более 30 колотых ранений в области шеи», — уточнил собеседник телеканала.

Тело школьницы обнаружили в 640 метрах от одного из жилых домов в садоводстве. Место находки осмотрели следователи и криминалисты. Судмедэксперты установили множественные ранения в области шеи. По предварительной версии, сначала ребёнка могли лишить жизни путём удушения. После этого, как предполагается, были нанесены многочисленные колото-резаные повреждения. Точная последовательность действий сейчас уточняется.

Во время допроса задержанный дал признательные показания. Он заявил о попытке совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Следствие проверяет прошлое фигуранта дела. Выяснилось, что в 2013 году он был осуждён за разбой и получил два года лишения свободы, после чего освободился в 2014 году.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти, Фёдор Мехнин, в юности учился в воскресной школе. При этом, как уточняется, к церковной деятельности он отношения не имел и ограничивался только обучением. Позже вместе с ним там занимался и некий Пётр.