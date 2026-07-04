Жители СНТ в Ленобласти не могут поверить в вину задержанного за убийство девочки

Соседи убийцы 12-летней девочки из Ленобласти по садоводческому товариществу до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. Предприниматель Фёдор Мехнин всегда казался им образцовым соседом. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

42-летний Фёдор был членом правления СНТ и владел ремонтной фирмой с «добрым» названием. Местные рассказывают, что Мехнин был внимательным, отзывчивым и особенно трепетно относился к детям.

Супруга подозреваемого сейчас в глубоком потрясении — женщина плачет, едва говорит и переживает, как это происшествие отразится на их семье и репутации. Для всех в посёлке новость о задержании стала громом среди ясного неба.

Напомним, что в Ленинградской области задержан 42-летний предприниматель Фёдор Мехнин. Его подозревают в убийстве 12-летней девочки в СНТ «Захожье», где он также является членом правления. Ранее мужчина уже был судим. Однако в последние годы он вёл свой бизнес — занимался комплексным строительством и ремонтом. Ему удалось раскрутить собственный бренд в Петербурге и области, у него была своя бригада мастеров.