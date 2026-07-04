Задержанный за убийство 12-летней девочки в Ленобласти признал свою вину
Обложка © Telegram / Ирина Волк
Мужчина, которого задержали за убийство 12-летней девочки в Ленинградской области, признался в содеянном. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, опубликовавшая видео его допроса в своём телеграм-канале.
Задержанный за убийство 12-летней девочки в Ленобласти признал свою вину на допросе. Видео © Telegram / Ирина Волк
На вопрос сотрудника правоохранительных органов о причастности к преступлению задержанный коротко ответил: «Да».
Напомним, ранее в Следственном комитете сообщили, что по делу об убийстве школьницы в Тосненском районе Ленинградской области взяли под стражу местного жителя 1984 года рождения. Несколько дней назад ребёнок ушёл в лес за грибами из СНТ «Захожье-5» и не вернулась к назначенному времени. При этом на обратном пути около пяти вечера она звонила родителям и информировала, что направляется обратно. К несчастью, порог дома она так и не переступила. Всю ночь её искали местные жители и волонтёры. Утром 3 июля нашли тело девочки, возбуждено уголовное дело об убийстве.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.