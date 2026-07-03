СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой девочки в Ленобласти
Следственное управление СК России по Ленинградской области опубликовало видео с места, где было обнаружено тело пропавшей 12-летней девочки.
Видео © МАХ/Следком Ленинградской области
Судя по кадрам, тело ребёнка нашли в высокой траве недалеко от лесополосы. На месте происшествия работают следователи, которые проводят осмотр территории и фиксируют обстоятельства случившегося.
Девочка пропала днём в садоводстве «Захожье-5» в Тосненском районе Ленинградской области. Она ушла в лес за грибами, однако домой в назначенное время не вернулась. Поиски продолжались до утра 3 июля.
Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, включая возможное убийство. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. К поискам ранее подключались родные, волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.
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Обложка © МАХ/Следком Ленинградской области