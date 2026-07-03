СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой девочки в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области опубликовало видео с места, где было обнаружено тело пропавшей 12-летней девочки.

Видео © МАХ/Следком Ленинградской области

Судя по кадрам, тело ребёнка нашли в высокой траве недалеко от лесополосы. На месте происшествия работают следователи, которые проводят осмотр территории и фиксируют обстоятельства случившегося.

Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, включая возможное убийство. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. К поискам ранее подключались родные, волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.