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3 июля, 11:52

СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой девочки в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области опубликовало видео с места, где было обнаружено тело пропавшей 12-летней девочки.

Видео © МАХ/Следком Ленинградской области

Судя по кадрам, тело ребёнка нашли в высокой траве недалеко от лесополосы. На месте происшествия работают следователи, которые проводят осмотр территории и фиксируют обстоятельства случившегося.

Девочка пропала днём в садоводстве «Захожье-5» в Тосненском районе Ленинградской области. Она ушла в лес за грибами, однако домой в назначенное время не вернулась. Поиски продолжались до утра 3 июля.

Следственные органы рассматривают различные версии произошедшего, включая возможное убийство. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. К поискам ранее подключались родные, волонтёры и сотрудники правоохранительных органов.

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Обложка © МАХ/Следком Ленинградской области

Николь Вербер
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