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3 июля, 10:59

СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тела девочки в Ленобласти

Обложка © © СК РФ

Обложка © © СК РФ

СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела девочки в Ленинградской области. На теле ребёнка обнаружены следы насильственной смерти.

Следователи на месте обнаружения тела девочки в Ленобласти. Видео © СК РФ

«Следственными органами СК России по Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту убийства (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — говорится в сообщении.

SHOT: Тело бесследно пропавшей в Ленобласти девочки нашли возле СНТ
SHOT: Тело бесследно пропавшей в Ленобласти девочки нашли возле СНТ

Напомним, девочка ушла в лес за грибами из СНТ «Захожье-5» и не вернуласт к назначенному времени. При этом около пяти вечера она позвонила близким и сообщила, что направляется домой. Всю ночь волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители прочёсывали лес. Утром 3 июля стало известно, что ребёнка нашли убитым.

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Никита Никонов
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