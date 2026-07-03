SHOT: Тело бесследно пропавшей в Ленобласти девочки нашли возле СНТ
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12-летнюю девочку, пропавшую после похода в лес за грибами, нашли мёртвой в Ленинградской области. Сейчас следствие рассматривает, в том числе версию убийства, пишет SHOT.
Школьница накануне ушла в лес в Тосненском районе, чтобы собрать лисички. Последний раз она выходила на связь около пяти вечера — позвонила отцу и сказала, что находится на опушке. После этого девочка перестала отвечать на звонки. Родные и волонтёры начали поиски, отслеживая её перемещения по камерам видеонаблюдения.
Ребёнок вышел из леса и направился через территорию СНТ «Захожье» в сторону дома, однако так и не вернулся. Сегодня её тело обнаружили на территории садоводства. На место прибыли следователи и криминалисты.
Следственный комитет проверяет все возможные версии произошедшего, включая насильственный характер смерти и возможное убийство.
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