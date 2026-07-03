SHOT: Тело бесследно пропавшей в Ленобласти девочки нашли возле СНТ

Школьница накануне ушла в лес в Тосненском районе, чтобы собрать лисички. Последний раз она выходила на связь около пяти вечера — позвонила отцу и сказала, что находится на опушке. После этого девочка перестала отвечать на звонки. Родные и волонтёры начали поиски, отслеживая её перемещения по камерам видеонаблюдения.

Ребёнок вышел из леса и направился через территорию СНТ «Захожье» в сторону дома, однако так и не вернулся. Сегодня её тело обнаружили на территории садоводства. На место прибыли следователи и криминалисты.

Следственный комитет проверяет все возможные версии произошедшего, включая насильственный характер смерти и возможное убийство.