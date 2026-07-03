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Регион
3 июля, 08:59

Пошла за грибами и не вернулась: Пропавшая в Ленобласти школьница найдена убитой

Пропавшая в Ленобласти школьница найдена мёртвой

Обложка © VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

Обложка © VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

В Тосненском районе Ленинградской области завершились поисковые мероприятия: утром 3 июля найдено тело 12-летней школьницы, чье исчезновение всколыхнуло регион. Об этом пишет «Фонтанка».

Ребёнок пропал накануне днем в садоводстве «Захожье-5». Юная жительница отправилась в лес за лисичками, однако к установленному времени не вернулась.

Около пяти часов вечера она позвонила близким. В разговоре несовершеннолетняя сообщила, что начала путь к дому, но до места назначения так и не добралась.

Всю ночь волонтеры отряда «ЛизаАлерт» вместе с местными жителями прочесывали лесной массив. Ориентировка с фотографией ребенка в желтом дождевике активно распространялась в социальных сетях.

Согласно предварительной информации, смерть носит криминальный характер. На теле погибшей зафиксированы ранения, которые указывают на возможное убийство.

«Домашние и послушные»: Пропавшие в Кызыле школьницы не ушли бы с чужими, уверен их дядя
«Домашние и послушные»: Пропавшие в Кызыле школьницы не ушли бы с чужими, уверен их дядя

Ранее в Ачинске полиция и волонтёры начали поиски 32-летней женщины и её пятилетней дочери. Об исчезновении сообщил муж пропавшей: она ушла из дома и не вернулась. Сформированы группы для поисков, ориентировки переданы наружным нарядам, проверяется круг общения семьи.

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Оксана Попова
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