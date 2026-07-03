Пошла за грибами и не вернулась: Пропавшая в Ленобласти школьница найдена убитой

В Тосненском районе Ленинградской области завершились поисковые мероприятия: утром 3 июля найдено тело 12-летней школьницы, чье исчезновение всколыхнуло регион. Об этом пишет «Фонтанка».

Ребёнок пропал накануне днем в садоводстве «Захожье-5». Юная жительница отправилась в лес за лисичками, однако к установленному времени не вернулась.

Около пяти часов вечера она позвонила близким. В разговоре несовершеннолетняя сообщила, что начала путь к дому, но до места назначения так и не добралась.

Всю ночь волонтеры отряда «ЛизаАлерт» вместе с местными жителями прочесывали лесной массив. Ориентировка с фотографией ребенка в желтом дождевике активно распространялась в социальных сетях.

Согласно предварительной информации, смерть носит криминальный характер. На теле погибшей зафиксированы ранения, которые указывают на возможное убийство.

Ранее в Ачинске полиция и волонтёры начали поиски 32-летней женщины и её пятилетней дочери. Об исчезновении сообщил муж пропавшей: она ушла из дома и не вернулась. Сформированы группы для поисков, ориентировки переданы наружным нарядам, проверяется круг общения семьи.