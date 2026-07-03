«Домашние и послушные»: Пропавшие в Кызыле школьницы не ушли бы с чужими, уверен их дядя

Две 13-летние школьницы, которые пропали вечером в среду в Кызыле, не могли уйти с посторонними людьми. Об этом заявил РИА «Новости» дядя одной из девочек.

«Раньше ни разу не было такого, чтобы девочки одни уходили. Они домашние, послушные, не могли куда-то уйти с чужими», — поделился он.

Мужчина сделал акцент на том, что обе исчезнувшие девочки являются не просто знакомыми, а самыми настоящими и близкими подружками.

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям сообщили агентству, что специалисты изучают мобильные телефоны школьниц. Поиски не прекращали и ночью. Детей ищут на суше, на воде и с воздуха с помощью беспилотников. По словам родных, из дома девочки прежде никогда не уходили.

Напомним, вечер 1 июля стал точкой невозврата для двух семей: 13-летняя Назын Амина Омаковна и её подруга Айлана Мергеновна Шомбун вышли из дома просто прогуляться, но обратно так и не вернулись. С того момента поисковая операция не прекращается ни на час — в ней задействованы не только сотрудники полиции и отряды МЧС, но и водолазные группы, прочёсывающие акваторию. Тревогу усугубила находка на берегу Енисея: там обнаружили сотовые телефоны обеих девочек. По факту исчезновения уже инициировано уголовное производство, а прокуратура подключилась к тщательной проверке всех обстоятельств.