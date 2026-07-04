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Регион
4 июля, 06:29

Трагедия в Ленобласти: Задержан подозреваемый в жестоком убийстве 12-летней девочки

СК: Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Ленинградской области

Обложка © МАХ/Следком Ленинградской области / VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

Обложка © МАХ/Следком Ленинградской области / VK / Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

В Ленинградской области правоохранители взяли под стражу мужчину, которого подозревают в расправе над несовершеннолетней. Об успешном проведении операции проинформировал Следственный комитет.

«В рамках расследования уголовного дела по факту убийства 12-летней девочки в Тосненском районе... задержан местный житель 1984 года рождения», — заявили в ведомстве.

Мероприятия по установлению местонахождения злоумышленника проводились силами регионального управления СК совместно с сотрудниками МВД. Сейчас с задержанным работают следователи, выясняющие обстоятельства трагедии.

В ближайшее время правоохранительные органы планируют выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для фигуранта. Процессуальные действия продолжаются.

СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой девочки в Ленобласти
СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой девочки в Ленобласти

Напомним, что девочка ушла в лес за грибами из СНТ «Захожье-5» и не вернулась к назначенному времени. При этом около пяти вечера она позвонила близким и сообщила, что направляется домой. Всю ночь волонтёры «ЛизаАлерт» и местные жители прочёсывали лес. Утром 3 июля нашли тело девочки, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Оксана Попова
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