Убийцей 12-летней девочки в Ленобласти оказался ранее судимый бизнесмен

В убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области подозревается петербургский предприниматель Фёдор Мехнин, который также является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло преступление. Об этом сообщает SHOT.

Фёдор Мехнин. Фото © Telegram / SHOT

Как выяснил Telegram-канал, ранее судимый 42-летний Мехнин последние несколько лет ведёт предпринимательскую деятельность как индивидуальный предприниматель, специализируясь на комплексном строительстве и ремонте. Он успешно развил свой бренд в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, располагая собственной командой. Мехнин также является владельцем дачи в товариществе «Захожье» и активно участвует в жизни садоводства, будучи членом правления и оказывая помощь соседям, в том числе на субботниках.

Злоумышленник был задержан на вокзале в Гатчине. Предполагается, что он планировал побег в Псков, Лугу или Волосово. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.