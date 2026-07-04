Убийцей 12-летней девочки в Ленобласти оказался ранее судимый бизнесмен
В убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области подозревается петербургский предприниматель Фёдор Мехнин, который также является членом правления СНТ «Захожье», где и произошло преступление. Об этом сообщает SHOT.
Фёдор Мехнин. Фото © Telegram / SHOT
Как выяснил Telegram-канал, ранее судимый 42-летний Мехнин последние несколько лет ведёт предпринимательскую деятельность как индивидуальный предприниматель, специализируясь на комплексном строительстве и ремонте. Он успешно развил свой бренд в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, располагая собственной командой. Мехнин также является владельцем дачи в товариществе «Захожье» и активно участвует в жизни садоводства, будучи членом правления и оказывая помощь соседям, в том числе на субботниках.
Злоумышленник был задержан на вокзале в Гатчине. Предполагается, что он планировал побег в Псков, Лугу или Волосово. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Следственном комитете сообщили, что по делу об убийстве школьницы в Тосненском районе Ленинградской области взяли под стражу местного жителя 1984 года рождения. Несколько дней назад ребёнок ушёл в лес за грибами из СНТ «Захожье-5» и не вернулась к назначенному времени. При этом на обратном пути около пяти вечера она звонила родителям и информировала, что направляется обратно. К несчастью, порог дома она так и не переступила. Всю ночь её искали местные жители и волонтёры. Утром 3 июля нашли тело девочки, возбуждено уголовное дело об убийстве.
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Обложка © Telegram / SHOT