Убийца девочки в Ленобласти грабил магазины с игрушечным пистолетом

Знакомый подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти рассказал, что Фёдор Мехнин раньше учился в воскресной школе. Об этом пишет «Рен-ТВ».

При этом, как уточнил собеседник, церковной деятельностью Фёдор не занимался. Он лишь проходил обучение при воскресной школе, где позже учился и сам Пётр. Также знакомый рассказал, что у задержанного была судимость за разбой. По его словам, к преступлениям мужчина пришёл после неудач в бизнесе более 11 лет назад.

«Он грабил мелкие магазинчики с игрушечным пистолетом», — рассказал Пётр. Он уточнил, что Фёдор нападал на небольшие торговые точки.

Напомним, что в Ленинградской области задержан 42-летний предприниматель Фёдор Мехнин. Его подозревают в убийстве 12-летней девочки в СНТ «Захожье», где он также является членом правления. Ранее мужчина уже был судим. Однако в последние годы он вёл свой бизнес — занимался комплексным строительством и ремонтом. Ему удалось раскрутить собственный бренд в Петербурге и области, у него была своя бригада мастеров.