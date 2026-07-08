Мать пятилетней девочки из Ачинска призналась в её убийстве
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Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска призналась в убийстве. После задержания в Новосибирске Екатерина заявила, что всё спланировала заранее. Однако в Следственном комитете пока эту информацию не подтвердили — женщину ещё не допрашивали.
Мать вывела дочь из дома под видом похода в магазин и задушила в безлюдном месте. Сама Екатерина объяснила это тем, что не выдержала давления в семье — даже дочь называла её «тупой» из-за проблем с психикой.
После убийства она автостопом добралась до Новосибирска и пыталась покончить с собой. Ещё до её задержания бабушка девочки говорила, что, что бы ни случилось, виноватой окажется именно её дочь, пишет Kras Mash.
Женщина вместе с пятилетней дочерью пропала в Ачинске 27 июня. О розыске сообщил отец ребёнка. Позже девочку нашли погибшей на железнодорожной насыпи. Причины смерти ребёнка пока устанавливаются, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мать найденной мёртвой девочки наблюдалась у психиатров. Её нашли спустя более чем неделю в Новосибирске.
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