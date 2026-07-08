Мать пятилетней девочки из Ачинска призналась в её убийстве

Мать погибшей пятилетней девочки из Ачинска призналась в убийстве. После задержания в Новосибирске Екатерина заявила, что всё спланировала заранее. Однако в Следственном комитете пока эту информацию не подтвердили — женщину ещё не допрашивали.

Мать вывела дочь из дома под видом похода в магазин и задушила в безлюдном месте. Сама Екатерина объяснила это тем, что не выдержала давления в семье — даже дочь называла её «тупой» из-за проблем с психикой.

После убийства она автостопом добралась до Новосибирска и пыталась покончить с собой. Ещё до её задержания бабушка девочки говорила, что, что бы ни случилось, виноватой окажется именно её дочь, пишет Kras Mash.