Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки найдена, она в Новосибирске

Женщина, чья дочь была найдена мёртвой в Ачинске, объявилась в Новосибирске. Женщину зафиксировали видеокамеры, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Женщину уже нашли. Скоро её доставят на допрос.

«В рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении жительницы Ачинска и её дочери установлено местонахождение женщины в Новосибирске. <…> В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий», — сообщили в СК в беседе с ТАСС.