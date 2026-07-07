Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки найдена, она в Новосибирске
Обложка © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
Женщина, чья дочь была найдена мёртвой в Ачинске, объявилась в Новосибирске. Женщину зафиксировали видеокамеры, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Женщину уже нашли. Скоро её доставят на допрос.
«В рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении жительницы Ачинска и её дочери установлено местонахождение женщины в Новосибирске. <…> В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий», — сообщили в СК в беседе с ТАСС.
Напомним, мать и дочь ушли из квартиры 27 июня и пропали. Муж женщины заявил об этом в полицию. Тело девочки нашли на железнодорожной насыпи — причина смерти пока неизвестна. Следствие возбудило дело об убийстве.
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