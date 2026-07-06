Мать найденной мертвой девочки в Ачинске наблюдалась у психиатров

В прокуратуре Красноярского края сообщили, что мать пятилетней девочки, найденной мертвой в Ачинске, проходила консультативное лечение в психоневрологическом диспансере.

По данным ведомства, с 2026 года ей был поставлен диагноз «органическое эмоционально-лабильное расстройство». Также уточняется, что женщина неоднократно наблюдалась в этом медицинском учреждении начиная с 1998 года.

После произошедшего прокуратура начала проверку. Специалистам предстоит оценить, как органы профилактики исполняли свои обязанности, а также качество оказанной пациентке психиатрической помощи.

Ранее в региональном управлении Следственного комитета сообщали, что женщина неоднократно уходила из дома и была склонна к бродяжничеству.

Жительница Ачинска вместе с пятилетней дочерью исчезла 27 июня. Об их пропаже в полицию заявил супруг. Позже тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи. Причина смерти пока не установлена.

По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие также сообщало, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину с дочерью сначала в Ачинске, а затем в Красноярске.