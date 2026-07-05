К убийству девочки в Ачинске может быть причастна её пропавшая мать

В Красноярском крае следствие рассматривает версию о возможной причастности матери к убийству девочки, тело которой ранее обнаружили в Ачинске. Об этом стало известно SHOT.

После обнаружения девочки 32-летняя Екатерина, её мать, до сих пор числится пропавшей. Её местонахождение устанавливается. Отмечается, что последний раз женщину вместе с ребёнком видели в Красноярске, однако, по словам очевидцев, тогда она уже могла находиться одна. Следственные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего и проверяют различные версии случившегося.

Напомним, что в Ачинске были организованы масштабные поиски 32-летней женщины и её пятилетней дочери, после того как они перестали выходить на связь. Мать вместе с ребёнком ушла из дома на улице Красной Звезды и не вернулась обратно.