СК возбудил дело после пропажи матери и её пятилетней дочери в Ачинске

В Красноярском крае расследуют исчезновение 32-летней женщины и её пятилетней дочери, пропавших после ухода из дома в Ачинске. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по региону и Хакасии.

О пропаже ранее в полицию сообщил муж женщины. По его словам, она ушла из дома вместе с ребёнком и не вернулась. Позднее следствие установило, что мать с дочерью были зафиксированы камерами видеонаблюдения в Ачинске и затем в Красноярске, однако их местонахождение на данный момент не установлено. Следователи продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего и устанавливают маршрут их передвижения.

Параллельно ведутся масштабные поисковые мероприятия с привлечением сотрудников полиции и волонтёров, к работе подключены опытные следователи-криминалисты краевого управления СК. Также опубликованы приметы пропавших: женщина ростом 178 см, нормального телосложения, была одета в светло-зелёную куртку, голубые джинсы и зелёные кроссовки; девочка ростом 115 см, нормального телосложения, была в синем платье, белых кроссовках и розовой кепке.

Ранее в Ачинске был организован розыск мужчины, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Уголовное дело возбуждено по факту инцидента, произошедшего в подъезде жилого дома. Девочка рассказала о случившемся родителям, после чего те незамедлительно обратились в правоохранительные органы.