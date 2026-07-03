В Ачинске разыскивают конопатого развратника, пристававшего к школьнице

В Ачинске ведётся розыск мужчины, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Правоохранительные органы Ачинска начали расследование по факту домогательств к школьнице. По предварительной информации, инцидент произошёл в подъезде жилого дома. Девочка сообщила о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в полицию.

«В производстве Ачинского межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения неустановленным мужчиной развратных действий (ст. 135 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

В настоящее время ведется активный поиск подозреваемого. Его приметы: возраст 20-35 лет, рост 160-175 см, худощавое телосложение, рыжие волосы, наличие веснушек и зелёные глаза. На момент происшествия он был одет в куртку с капюшоном, темно-синие брюки и темные кроссовки.

К сообщению прилагается фоторобот. Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении данного мужчины, связаться с правоохранительными органами.

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