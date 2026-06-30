Педофил насиловал трёх маленьких падчериц, а правда вскрылась во время дня рождения матери

В Москве задержали 37-летнего приезжего из Ярославской области, который более десяти лет насиловал троих маленьких падчериц. Правда всплыла не так давно — девочки начали вспоминать события прямо на дне рождения матери. Столичные следователи уже возбудили уголовное дело, сообщает сайт MK.ru.

По данным издания, москвичка познакомилась с ним по интернету в 2008 году, через два года пригласила в свою квартиру, где жила с тремя дочерями (на тот момент 9, 7 и 4 года). Вскоре новый член семьи стал проявлять сексуальный интерес к девочкам, уединяясь с ними по очереди, а затем перешёл к групповым извращениям.

Всё продолжалось до 2022 года, когда женщина выгнала сожителя из-за его абьюзивного характера и рукоприкладства, но не знала о том, что пережили её дочери — сестры молчали, так как негодяй запугивал их детдомом и убийством. Когда старшей исполнилось 22 года, а младшей 17, девушки раскрыли правду матери. Следователи установили все эпизоды и арестовали извращенца по статьям об изнасиловании, насильственных действиях и разврате.

Ранее в Госдуме потребовали кастрировать педофилов. Депутат Анатолий Выборный уверен, что в России нужно ввести принудительную химическую кастрацию для осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.