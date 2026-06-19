«Вопрос защиты детей»: В Госдуме потребовали кастрировать педофилов

В России предложили ввести принудительную химическую кастрацию для осуждённых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. С такой инициативой выступил зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, подобные преступления отличаются высоким риском рецидива — до 98% без прохождения лечения, а около 80% осуждённых совершают повторные нарушения. В связи с этим депутат ГД РФ предложил, чтобы суд одновременно с вынесением приговора рассматривал вопрос о применении принудительных медицинских мер с участием позиции врачей и психиатров.

Парламентарий отметил, что государство должно использовать весь доступный инструментарий — от медицины до правовых ограничений — для защиты детей и обеспечения безопасности. Работа по ужесточению законодательства в этой сфере уже ведётся.

«Вопрос защиты детей от педофилов — один из самых острых и болезненных в обществе. И чем серьёзнее будет контроль за лицами с судимостью за педофилию в режиме реального времени, тем безопаснее станет на наших улицах», — отметил собеседник «Абзаца».

Ранее легендарный сыщик назвал единственный способ избавить общество от педофилов. Такой мерой он считает максимально длительные сроки заключения.