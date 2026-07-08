Мать мёртвой пятилетней девочки из Ачинска нашли по камерам ТЦ в Новосибирске

Мать пятилетней девочки, тело которой нашли в Ачинске, доставят из Новосибирска в Красноярск самолётом. После этого женщину направят в родной город, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, женщину обнаружили в торговом центре в Заельцовском районе Новосибирска. Её личность удалось установить с помощью камеры наблюдения. В Следственном комитете уточнили, что мать привезут поздним вечером, после чего её допросят в рамках расследования уголовного дела.

«На место оперативно приехали сотрудники полиции, нашли её и доставили в отделение», — сообщили в полиции.

Женщина вместе с пятилетней дочерью пропала в Ачинске 27 июня. О розыске сообщил отец ребёнка. Позже девочку нашли погибшей на железнодорожной насыпи. Причины смерти ребёнка пока устанавливаются, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Мать найденной мёртвой девочки наблюдалась у психиатров. Её нашли спустя более недели в Новосибирске.