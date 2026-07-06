Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки объявили в федеральный розыск
Обложка © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ
Мать пятилетней девочки, тело которой ранее нашли в Ачинске Красноярского края, объявлена в федеральный розыск. Женщину ищут как пропавшую без вести. Причина смерти малышки пока не установлена, этим занимаются судмедэксперты, ообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.
«Мать объявлена в федеральный розыск», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что женщину разыскивают как без вести пропавшую. При этом статус подозреваемой ей не присвоен.
Напомним, что до обнаружения тела пятилетней девочки в Ачинске полиция и волонтёры искали её вместе с 32-летней матерью, которая ушла из дома на улице Красной Звезды и не вернулась. После того как девочку нашли мёртвой, местонахождение её матери установить не удалось. Следствие проверяет в том числе версию о возможной причастности женщины к гибели ребёнка.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.