Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки объявили в федеральный розыск

Мать пятилетней девочки, тело которой ранее нашли в Ачинске Красноярского края, объявлена в федеральный розыск. Женщину ищут как пропавшую без вести. Причина смерти малышки пока не установлена, этим занимаются судмедэксперты, ообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

«Мать объявлена в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщину разыскивают как без вести пропавшую. При этом статус подозреваемой ей не присвоен.