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6 июля, 07:30

Мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки объявили в федеральный розыск

Обложка © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Обложка © VK / ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ

Мать пятилетней девочки, тело которой ранее нашли в Ачинске Красноярского края, объявлена в федеральный розыск. Женщину ищут как пропавшую без вести. Причина смерти малышки пока не установлена, этим занимаются судмедэксперты, ообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

«Мать объявлена в федеральный розыск», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что женщину разыскивают как без вести пропавшую. При этом статус подозреваемой ей не присвоен.

СК: Причина смерти пропавшей в Ачинске девочки станет известна через месяц
СК: Причина смерти пропавшей в Ачинске девочки станет известна через месяц

Напомним, что до обнаружения тела пятилетней девочки в Ачинске полиция и волонтёры искали её вместе с 32-летней матерью, которая ушла из дома на улице Красной Звезды и не вернулась. После того как девочку нашли мёртвой, местонахождение её матери установить не удалось. Следствие проверяет в том числе версию о возможной причастности женщины к гибели ребёнка.

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Милена Скрипальщикова
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