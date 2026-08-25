Тест: Думаете, фильмы Данелии невозможно перепутать? Попробуйте определить 6 картин без актёров!
25 августа исполняется 96 лет со дня рождения Георгия Данелии — режиссёра, который научил советское кино смеяться сквозь грусть. Но узнаете ли вы его картины, если убрать из кадра Леонова или Кикабидзе?
Обложка © ТАСС / Владимир Астапкович, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Герои Георгия Данелии давно стали родными, и зрители помнят их лица, голоса и реплики практически наизусть. Но в картинах режиссёра не менее важны город после дождя, горы, уютные улицы, старые квартиры и даже безжизненная пустыня. Мы убрали из кадров всех актёров и оставили только локации и предметы. Попробуйте узнать шесть фильмов Данелии без единой подсказки в виде знакомого лица!
Если после кадров без героев вы всё ещё считаете себя знатоком советского кино, не спешите расслабляться. Попробуйте опознать шесть фильмов СССР по десертам, вычислить комедии по цитатам Якова Костюковского, а затем ответить на семь вопросов о продуктах СССР. Вот тогда звание эксперта будет действительно заслуженным!