Тест: Думаете, фильмы Данелии невозможно перепутать? Попробуйте определить 6 картин без актёров!

Герои Георгия Данелии давно стали родными, и зрители помнят их лица, голоса и реплики практически наизусть. Но в картинах режиссёра не менее важны город после дождя, горы, уютные улицы, старые квартиры и даже безжизненная пустыня. Мы убрали из кадров всех актёров и оставили только локации и предметы. Попробуйте узнать шесть фильмов Данелии без единой подсказки в виде знакомого лица!