Тест: «Огласите весь список!» — Угадаете комедии Якова Костюковского по 8 крылатым цитатам?

Советские комедии давно разошлись на цитаты, которыми мы пользуемся, иногда даже не вспоминая первоисточник. Немалая заслуга в этом принадлежит сценаристу Якову Костюковскому. Он виртуозно умел придумывать именно такие диалоги — смешные, меткие и удивительно живые. 23 августа исполняется 105 лет со дня рождения гениального сценариста. Мы выбрали восемь цитат из культовых фильмов, а ваша задача угадать из каких. Справитесь или ударите в грязь лицом?