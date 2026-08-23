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23 августа, 08:00
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Тест: «Огласите весь список!» — Угадаете комедии Якова Костюковского по 8 крылатым цитатам?

23 августа исполняется 105 лет со дня рождения Якова Костюковского — сценариста, который вместе с Леонидом Гайдаем и Морисом Слободским подарил зрителям немало шикарных комедий. Попробуйте узнать, в каких советских картинах они прозвучали. Сумеете вспомнить их все?

Обложка © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др.

Обложка © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др.

Советские комедии давно разошлись на цитаты, которыми мы пользуемся, иногда даже не вспоминая первоисточник. Немалая заслуга в этом принадлежит сценаристу Якову Костюковскому. Он виртуозно умел придумывать именно такие диалоги — смешные, меткие и удивительно живые. 23 августа исполняется 105 лет со дня рождения гениального сценариста. Мы выбрали восемь цитат из культовых фильмов, а ваша задача угадать из каких. Справитесь или ударите в грязь лицом?

Если цитаты оказались для вас слишком лёгкими, продолжайте проверку памяти. Попробуйте разгадать 12 слов о сюжете «Места встречи изменить нельзя», узнать советские фильмы по одному яблоку в кадре и ответить на восемь вопросов из «Что? Где? Когда?».

Тест: Если ваше детство прошло в СССР, вы обязаны продолжить эти 8 песен Юрия Энтина!
Тест: Если ваше детство прошло в СССР, вы обязаны продолжить эти 8 песен Юрия Энтина!
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Анна Московко
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