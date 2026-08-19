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19 августа, 14:30

Кроссворд по «Место встречи изменить нельзя»: Стыдно не разгадать эти 12 слов о сюжете фильма!

19 августа Владимиру Конкину исполняется 75 лет. Миллионы зрителей навсегда запомнили его молодым фронтовиком Володей Шараповым. В честь юбилея артиста мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните легендарный детектив «Место встречи изменить нельзя»!

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коллаж © Life.ru. Обложка © «Место встречи изменить нельзя», режиссёр Станислав Говорухин, сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

После войны Владимир Шарапов приходит на Петровку и сразу оказывается в мире засад, погонь и опасных преступников. Вместе с Глебом Жегловым ему предстоит раскрыть убийство Ларисы Груздевой и выйти на след «Чёрной кошки». Кажется, что вы помните эту историю наизусть? Тогда попробуйте ответить на вопросы без подсказок. В день рождения Владимира Конкина проверим, сможете ли вы распутать дело не хуже его героя!

А если хочется продолжить проверку памяти, попробуйте вспомнить семь советских мультфильмов только по замкам и дворцам, а также узнать песни Муслима Магомаева по одному описанию и наконец угадать фильмы СССР по товарищам главных героев.

Тест: Только самые верные фанаты Цоя отличат строки из хитов группы «Кино» от других песен
Тест: Только самые верные фанаты Цоя отличат строки из хитов группы «Кино» от других песен
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Анна Московко
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