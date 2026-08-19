Кроссворд по «Место встречи изменить нельзя»: Стыдно не разгадать эти 12 слов о сюжете фильма!

После войны Владимир Шарапов приходит на Петровку и сразу оказывается в мире засад, погонь и опасных преступников. Вместе с Глебом Жегловым ему предстоит раскрыть убийство Ларисы Груздевой и выйти на след «Чёрной кошки». Кажется, что вы помните эту историю наизусть? Тогда попробуйте ответить на вопросы без подсказок. В день рождения Владимира Конкина проверим, сможете ли вы распутать дело не хуже его героя!