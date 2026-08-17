Тест: Вспомните 7 советских мультфильмов только по замку или дворцу? Дети СССР не ошибутся ни разу!
Советские мультфильмы можно узнать по голосу, песне или силуэту героя. А что, если оставить только дворец, замок или царские палаты? Мы предлагаем проверить, помните ли вы сказочную архитектуру из любимых мультфильмов СССР. Угадаете их только по кадру?
Обложка © «Бременские музыканты», режиссёр Инесса Ковалевская, сценарий Якоб Гримм, Вильгельм Гримм, Василий Ливанов
Кажется, мы помним в советских мультфильмах всё: лица героев, песни, костюмы и даже отдельные реплики. Но декорации обычно остаются где-то на заднем плане. А ведь там были целые дворцы, у царей — расписные палаты, а некоторые сказочные замки выглядели так необычно, что их невозможно спутать ни с чем. Мы решили показать только их «недвижимость». Сможете понять, в какую сказку мы попали, только по дворцу, терему или замку?
А если дворцы и замки вы распознали без труда, у Life.ru найдётся ещё три испытания. Попробуйте угадать 8 женских цитат из фильмов СССР, узнать знаменитых мультяшных слонов и определить советские фильмы по самолётам в кадре. Проверим, хватит ли вашей памяти ещё на три идеальных результата?