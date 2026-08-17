Тест: Вспомните 7 советских мультфильмов только по замку или дворцу? Дети СССР не ошибутся ни разу!

Кажется, мы помним в советских мультфильмах всё: лица героев, песни, костюмы и даже отдельные реплики. Но декорации обычно остаются где-то на заднем плане. А ведь там были целые дворцы, у царей — расписные палаты, а некоторые сказочные замки выглядели так необычно, что их невозможно спутать ни с чем. Мы решили показать только их «недвижимость». Сможете понять, в какую сказку мы попали, только по дворцу, терему или замку?